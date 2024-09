Guidano sotto effetto di alcol o droghe, cinque denunce

Sono cinque le persone denunciate dai carabinieri di Fermo, nell'ambito dei controlli su strada tesi a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

A Porto San Giorgio diverse persone sono state sorprese alla guida in condizioni di alterazione psicofisica. Tra i casi più significativi quello di un argentino di 47 anni, fermato mentre era alla guida di un motociclo. L'uomo è risultato positivo con un tasso alcolico di 1,24 g/L, ben oltre il limite consentito: patente ritirata e motociclo affidato a una ditta specializzata.

Un altro caso ha coinvolto un fermano di 46 anni, pregiudicato, che è stato colto in flagrante dai carabinieri di Porto San Giorgio mentre guidava un'auto di proprietà di un'amica, nonostante la revoca della patente di guida. Veicolo risultato privo di copertura assicurativa quindi sequestrato.

In un altro intervento a Falerone, un 58enne di Smerillo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Anche in questo caso, la patente è stata ritirata. A Sant'Elpidio a Mare invece, un 60enne di Montegranaro, coinvolto in un incidente, è stato sottoposto a esami ematici che hanno evidenziato un tasso alcolico di 1,03. L'uomo è stato sanzionato dai Carabinieri anche per guida con patente scaduta. Infine, a Porto Sant'Elpidio, un tunisino di 32 anni è stato denunciato per guida senza patente (non l'aveva mai conseguita), e per reiterazione, nel biennio, dello stesso reato. Il ciclomotore di cui era alla guida è stato sequestrato per mancanza di copertura assicurativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA