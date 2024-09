Cybersecurity e pmi, come difendersi da attacchi hacker

Come difendersi da cyberattacchi hacker verrà insegnato grazie a un corso gratuito su "Cybersecurity per la Competitività" dedicato alle micro e piccole imprese del territorio marchigiano. Ad organizzarlo Marche Innovation Hub, in collaborazione con Cna Ancona.

Il corso, suddiviso in tre sessioni da otto ore ciascuna, si terrà presso il Centro Direzionale Cna Ancona nei giorni 25 settembre, 2 ottobre e 16 ottobre prossimi. Il programma del corso si focalizza su vari aspetti della cybersecurity: Definizione di Cybersecurity; Minacce Informatiche; Tipologie di Attacchi; Difesa e Normativa; Prevenzione e Mitigazione.

"L'obiettivo principale del corso è fornire alle aziende le conoscenze necessarie per proteggersi dai crescenti rischi informatici e per sfruttare la cybersecurity come un vantaggio competitivo", ricordano gli organizzatori. "La protezione dei dati, la conformità normativa e la capacità di rispondere efficacemente agli incidenti informatici sono ormai imprescindibili per tutte le imprese che operano in un mercato globale", concludono, ricordando che le imprese interessate possono iscriversi scegliendo una delle tre date disponibili.





