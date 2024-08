Bando "Borgo accogliente", scadenza prorogata al 5 ottobre

È stata prorogata al 5 ottobre prossimo la scadenza del bando "Borgo accogliente" destinato a promuovere i progetti per la riqualificazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei borghi storici marchigiani tramite il rilancio delle attività economiche e turistiche lì presenti, a cui la giunta regionale ha destinato 24 milioni di euro.

La scadenza, fissata per il 20 settembre, è stata posticipata per garantire ulteriore tempo utile per la presentazione delle domande da parte dei Comuni, anche accogliendo le richieste pervenute dall'Anci Marche, e consentire l'organizzazione delle migliori strategie e partnership sul territorio.

Come noto, il bando "Borgo Accogliente", è l'intervento centrale della "strategia borghi" fortemente perseguita dalla Regione Marche e dal presidente Francesco Acquaroli, nella doppia veste di assessore al turismo, per costituire un circuito di eccellenza rappresentativo e trainante per l'intero sistema regionale.

Le risorse destinate al provvedimento ammontano a 24 milioni di euro e fanno parte di una dotazione più ampia che comprende anche diverse linee di intervento e riserve nei bandi europei rivolte alle imprese che hanno sede nei borghi, per un totale di oltre 100 milioni di euro.

Il bando è dedicato ai Comuni per sostenere proposte di una progettualità di rilancio dei borghi e prevede sia interventi con beneficiario pubblico, sia misure a beneficio delle attività economiche con strategie pubblico/privato (beneficiario pubblico/privato, individuati tramite la progettazione intermedia pubblica.

I progetti dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei borghi sia attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione di spazi e servizi pubblici, sia con progetti e misure di promozione e di attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali in particolare nel settore turistico, che creino dinamiche di sviluppo e ricadute occupazionali sul territorio.

È prevista la concessione di un contributo nel limite massimo di € 500.000 per i progetti presentati dal Comune in forma singola o nel limite di € 1.000.000 per il progetto presentato da una rete di Comuni tramite il Comune capofila (a beneficio di massimo tre Comuni, in riferimento a massimo 3 borghi).

Lïistanza può essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma web appositamente predisposta, accedendo tramite il seguente link: https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/14068



