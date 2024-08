Diversi furti nelle auto, carabinieri denunciano tre persone

Furti nelle auto. Un fenomeno che purtroppo affligge da decenni la città di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Ma su cui i carabinieri non hanno mai abbassato la guardia: due uomini e una donna sono stati denunciati.

Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile di Fermo hanno denunciato una 38enne di origini marocchine, poiché dopo essersi resa autrice del furto di un portafoglio, sottratto dall'abitacolo di un'auto lasciata in sosta davanti a una lavanderia self-service, ha tentato di utilizzare la carta di credito della vittima in un'attività commerciale adiacente al luogo del furto.

Pochi giorni fa, sempre a Porto San Giorgio, i militari della stazione Carabinieri hanno concluso un'indagine, avviata nel mese di aprile a seguito della presentazione di una querela da parte di un cittadino, vittima del furto di una valigia contenente indumenti ed effetti personali, riposta all'interno del proprio veicolo. L'impegno investigativo, anche mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica/privata presenti in zona, ha permesso di denunciare all'autorità giudiziaria un 24enne italiano e un 41enne di nazionalità marocchina, resisi autori del reato in concorso tra loro.





