Limiti notturni su spiaggia e alcolici a Porto San Giorgio

Ferragosto in sicurezza, arriva l'ordinanza del sindaco di Porto San Giorgio (Fermo), Valerio Vesprini con cui il primo cittadino dispone restrizioni sulla vendita e il consumo di bevande, come pure sull'accesso in spiaggia nelle ore notturne. Musica fino alle 4 del mattino.

Il sindaco Valerio Vesprini ha infatti deciso, di concerto con gli organi preposti, di adottare misure al fine di contribuire ad impedire pericoli per l'incolumità e la quiete pubblica.

L'ordinanza contingibile e urgente prevede il divieto, d'accesso e lo stazionamento in tutte le spiagge dalla mezzanotte del 14 agosto alle ore 6 del 15 agosto, salvo specifici e limitati casi di esclusione. Tra le ore 20 del 14 agosto e le 6 del 15 agosto, vietata la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore. Nello stesso lasso di tempo divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, ma anche di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.

Sempre nello stesso lasso di tempo, divieto di detenere qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattina o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

Resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne contigue munite di occupazione di suolo pubblico.





