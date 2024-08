Ferragosto musica fino a notte alta nella costa Picena

Sarà un Ferragosto pieno di eventi quello che si appresta a festeggiare San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Una lunga serie di eventi che andranno avanti fino a domenica prossima. Serata clou quella di domani, con intrattenimento musicale ovunque, nel centro cittadino e nei locali del lungomare.

A tal proposito per la notte di Ferragosto l'amministrazione comunale sambenedettese ha stabilito una proroga fino alle 2:30 dell'orario di diffusione sonora per tutti i locali e nelle aree in concessione (dehors), in deroga alla vigente ordinanza sindacale che disciplina le emissioni sonore in orario notturno.

La deroga si estende anche alla diffusione di voci amplificate come nel caso di dj e vocalist. Restano comunque valide tutte le disposizioni in vigore in materia di inquinamento acustico e tutte le altre limitazioni, disposizioni, esortazioni e sanzioni contenute nell'ordinanza sindacale n° 20.

Sarà festa anche nella vicina Grottammare dove la municipalità ha deciso di allungare fino alle 4 della notte di Ferragosto e di quella successiva (tra il 15 e il 16) il limite massimo per la diffusione di musica.



