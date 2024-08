Parigi: Acquaroli, "Emozione per la nostra Sofia Raffaeli"

"Che emozione la nostra farfalla Sofia Raffaeli, bronzo olimpico nell'all around di ginnastica ritmica appena conquistato a Parigi. È la prima volta nella storia delle Olimpiadi che un'atleta italiana sale sul podio individuale! Complimenti alla Ginnastica Fabriano in gara anche con Milena Baldassarri che strappa un bellissimo ottavo posto! Oggi in gara anche l'anconetano Simone Barontini nella semifinale degli 800 metri e Riccardo Pianosi, giovane atleta pesarese, quarto posto nel kitesurf!". Così in un post su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli,



