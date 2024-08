Domani si corre la Quintana del Settantennale di Ascoli Piceno

Grande attesa ad Ascoli Piceno per la Quintana del Settantennale che si corre domani in onore del patrono Sant'Emidio. Per la città delle cento torri è un tuffo indietro di secoli per vivere le atmosfere del Quattrocento coinvolgendo i castelli che, con i propri armati, un tempo proteggevano il capoluogo piceno e che contribuiscono al corteo che, forte di oltre 1300 figuranti in costumi del Quattrocento, dalle 15 si dirigerà verso il campo dei giochi dello Squarcia.

Li verrà assegnato il palio firmato dall'artista ascolano Gaetano Carboni che lo realizzò prima di morire, insieme a quello per il Sessantennale; il suo desiderio era che andasse in premio al sestiere vincitore della giostra di agosto 2024 e così sarà.

La Quintana è una gara di abilità e destrezza. I cavalieri, armati di una lunga lancia, sono chiamati a percorrere per tre volte (tornate) in sella ai rispettivi cavalli un percorso ad otto con al centro il Moro, un maestoso fantoccio il cui scudo va centrato al meglio. Vince il palio il cavaliere (e quindi il sestiere) che sarà stato più veloce in pista (senza commettere penalità) e più preciso al bersaglio.

A contendersi il palio saranno Davide Dimarti 19 anni di Offida (Piazzarola), Lorenzo Melosso 23 anni di Ascoli Piceno (Porta Romana), Denny Coppari 38 anni di Treia (Porta Tufilla), Tommaso Finestra 24 anni di San Gemini (Sant'Emidio), Mattia Zannori 30 anni di San Gemini (Porta Maggiore) e Luca Innocenzi 41 anni di Foligno (Porta Solestà), vincitore della giostra di luglio.

La Quintana di Ascoli Piceno sarà visibile su Raitre dalle ore 18; la diretta social a cura di Xentek Produzioni Video e prodotta dal Comune di Ascoli sarà diffusa dalle 15,30 attraverso i profili ufficiali della rievocazione su Facebook e YouTube, sulle emittenti televisive Rtm canale 99 (Marche), Tvrs canale 13 (Marche), Vera Tv canale 11 (Marche) e 79 (Abruzzo).

Due maxischermi trasmetteranno le immagini nei giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele e in piazza Arringo.

In contemporanea alla diretta, Xentek realizzerà anche le riprese per il docufilm "Cento - Assalto al Moro", in uscita il prossimo 21 settembre.



