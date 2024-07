Atti osceni in strada e sui mezzi pubblici, foglio di via

Atti osceni anche alla presenza di giovani e sui mezzi pubblici. Per questi motivi il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei confronti di un 23enne di origine pakistana, regolare sul territorio nazionale, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Ancona con divieto di ritorno nel territorio comunale per lo stesso periodo.

L'uomo, all'esito dell'istruttoria condotta dai poliziotti, è stato ritenuto socialmente pericoloso ed in grado di turbare la sicurezza e la tranquillità pubblica. Dopo alcuni atti osceni in pubblico, era stato denunciato per reati contro la persona, la moralità ed il buon constume. Alla denuncia è seguita la misura emessa da questore: il foglio di via obbligatorio poiché l'uomo non ha residenza né una ragione legittima per rimanere nel territorio del comune.



