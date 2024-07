Achilli nuovo Comandante Compagnia Gdf di Fano

Il Tenente Alessandro Achilli sarà il nuovo Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Fano, in sostituzione del Maggiore Francesco Rizzo trasferito presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza.

L'Ufficiale uscente, nei quattro anni di comando prestato nella città di Fano, ha diretto numerose e complesse indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro, nonché attività di polizia economico-finanziaria per la tutela della legalità economica dei cittadini e delle imprese della circoscrizione di competenza.

Significativi risultati operativi sono stati infatti conseguiti nelle attività di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi nel comparto delle accise, agli stupefacenti e al commercio illegale di beni contraffatti e non sicuri.

Il neo Comandante Tenente Alessandro Achilli, ventottenne originario della provincia di Viterbo, laureato in Giurisprudenza presso l'Accademia della Guardia di Finanza, proviene dal Gruppo di Lodi, ove ha rivestito il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Brucato, ha formulato un fervido ringraziamento al Maggiore Francesco Rizzo per l'ottimo lavoro svolto e il costante impegno dimostrato; al Ten. Alessandro Achilli sono stati manifestati l'augurio per il nuovo incarico e i migliori auspici di conseguire nuovi e altrettanti brillanti traguardi.



