Tunisino arrestato dalla Polfer, è in carcere

Arrestato un cittadino tunisino di 19 anni dal personale della Polfer di Pesaro, coadiuvato da agenti della Questura nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità, dell'immigrazione clandestina e del degrado urbano e sociale in zona Parco Miralfiore e stazione ferroviaria.

Nei suoi confronti il 15 luglio scorso il gip ha disposto Ordinanza di custodia cautelare in carcere come aggravamento della misura cautelare di divieto di dimora e di accesso nel territorio del comune di Fano e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il gip ha ritenuto che ci sia un intenso "periculum libertatis", considerati gli episodi piuttosto gravi di violazione delle prescrizioni avvenute fino a qualche giorno fa.

Il tunisino si è reso responsabile di altri reati della stessa indole di quelli per il quale il Giudice lo aveva incarcerato (rapina aggravata): numerose e ripetute condotte di furto alla gettoniera all'ingresso dei bagni della stazione ferroviaria avvenute nei giorni scorsi.

Un riscontro sulle impronte digitali è emerso che erano identiche a quelle acquisite dalla Polizia Scientifica il 17 luglio scorso presso il Supermercato Coop per un tentativo di furto. L'uomo ha ammettesso la sua responsabilità. Attualmente è rinchiuso in un Istituto Penitenziario.



