"Pesaro accessibile", per i turisti con disabilità motorie

Cultura, accessibilità e accoglienza. Tre parole per descrivere "Pesaro accessibile", la locandina informativa per gli albergatori, utile per dare informazioni a turisti con disabilità motoria, illustrata questa mattina. "L'intento è quello di rendere Pesaro, passo dopo passo, sempre più Capitale dell'accessibilità", spiega il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini.

La locandina di "Pesaro accessibile" illustra l'accesso ai luoghi turistici principali della città, con indicazioni che riguardano, ad esempio, la tipologia di terreno, la viabilità, gli autobus attrezzati. "Un obiettivo pienamente raggiunto che ci è stato richiesto anche in occasione degli appuntamenti degli Stati Generali del Turismo e dell'Accessibilità. Il ringraziamento va a chi ha lavorato a questo progetto, che diventa per tutti un'offerta in più all'altezza degli obiettivi che ci siamo dati per Pesaro2024".

Ad illustrare "Pesaro accessibile" la referente dell'Accessibilità della capitale della cultura Maruska Palazzi.

"Pesaro 2024 è un vero e proprio laboratorio, che giorno dopo giorno ci spinge a costruire aspetti nuovi che riguardano l'accessibilità a 360°. Un percorso iniziato lo scorso anno con il coinvolgimento delle realtà e associazioni del territorio, che ci hanno esposto le loro esigenze alle quali vogliamo dare risposte.

"Pesaro accessibile" nasce dalla richiesta degli albergatori, di poter dare informazioni, che siano il più complete possibili, alle persone con disabilità motorie che fanno visita al nostro territorio". Nella locandina sono raccontate le mete turistiche principali (Lungomare viale Trieste, Porto e Baia Flaminia, Centro Storico, Parco Miralfiore, Monte San Bartolo), con una breve descrizione, le modalità per raggiungerle (mezzi pubblici), le caratteristiche (strada pianeggiante o pavimentazione con sanpietrini ad esempio).

Così Silvano Straccini, direttore di Pesaro2024: "Abbiamo e stiamo lavorando per rendere gli eventi della Capitale italiana della cultura il più accessibili possibile, sollecitando anche i nostri soggetti attuatori, perché un obiettivo centrale nella policy di Pesaro2024. Una città ambiziosa come la nostra deve con tenacia disegnare un percorso che vada in questa direzione, consapevoli che è un processo molto lungo, che dovrà trovare continuità negli anni a venire".

Il lavoro è stato realizzato da Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) della sezione di Pesaro, in collaborazione con Pesaro 2024 - Capitale della cultura. Così Cristian Nespoli: "Grazie a tutti quelli che nel concreto ci hanno permesso di realizzare la nostra proposta. Uno strumento pensato per essere d'aiuto alle persone con disabilità motoria, ma molto utile anche agli albergatori stessi. Che risponde a semplici domande: cosa posso fare oggi, dove, come?" Alla conferenza presente il presidente di Apa Hotels Marco Filippetti: "Molto contenti e orgogliosi di partecipare a iniziative come queste. La locandina è il frutto di un buon lavoro di collaborazione tra Amministrazione e associazioni. Una semplice operazione, per un grande aiuto".



