Ricci, 'su Von der Leyen si terrà un voto di responsabilità'

"Su Ursula Von der Leyen si terrà un voto di responsabilità. È evidente che attorno alla riconferma di Von der Leyen si sia formata una maggioranza europeista e questo è il perimetro attorno al quale ci muoveremo. Noi Socialisti e Democratici avevamo detto fin da subito che avremmo appoggiato soltanto un governo con questo tipo di missione e così sarà": così l'europarlamentare dem Matteo Ricci in un intervento andato in onda nel contenitore Radio Anch'io, su Radio 1.

"Naturalmente speriamo - prosegue - che la discussione su questi temi, nonché il consenso, possa allargarsi e che, nel contempo, non ci siamo franche tiratori". "Il negoziato non è stato semplice, per le differenze insite naturalmente fra il nostro gruppo e quello dei Popolari. Tuttavia, ci aspettiamo che Von der Leyen tenga fede agli impegni che abbiamo richiesto: continuare sulla strada degli investimenti pubblici e spingere sulla transizione energetica".

"Il contesto globale in questo momento è drammatico, l'Europa è una degli ultimi avamposti di pace - conclude il parlamentare europeo - e democrazia nel mondo. Dobbiamo lavorare affinché la nostra democrazia sia sempre più forte: questa è la missione che ci aspettiamo dal governo che andremo a sostenere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA