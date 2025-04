Autista di bus positivo all'alcoltest, gita scolastica annullata

Sanzione amministrativa per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche al conducente di un autobus che avrebbe dovuto accompagnare in gita gli studenti di una scuola media di Civitanova Marche (Macerata): gita annullata.

Prima della partenza, l'autista è risultato positivo all'esame dell'etilometro, con un tasso alcolemico di 0,10 g/l.

Una seconda multa è stata elevata a causa dell'eccessiva usura degli pneumatici del mezzo. Il risultato delle due sanzioni è stato anche l'annullamento della gita scolastica.

Ad eseguire i controlli sono stati i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche per garantire la sicurezza e l'incolumità degli studenti e degli accompagnatori. I controlli preventivi proseguiranno, fa saper l'Arma, per verificare la regolarità documentale e tecnica degli autobus impiegati nei viaggi di istruzione organizzati dagli istituti scolastici estendendoli a tutti i comuni della provincia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA