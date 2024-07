Laghetti Fest, al Passetto continuano le sfide

E' davvero un successo quello tributato da un pubblico di non solo giovani alle sfide dello streetball italiano ai laghetti del Passetto ad Ancona che proseguono e termineranno sabato. Le prime serate hanno animato una delle zone simboliche di Ancona portando una ventata di allegria e agonismo. Del resto la location è spettacolare, unica in Italia.

"In questi primi giorni l'evento ha riscosso ottimi risultati in termini di presenze e di qualità dell'iniziativa - spiega all'ANSA l'assessore alle Politiche Giovanili e all'Economia della Notte Marco Battino -. Sono Molti i complimenti arrivati da atleti e semplici cittadini. E non passa inosservato il fatto che al termine delle due giornate trascorse non ci fosse neanche un bicchiere o una cartaccia a terra. Divertimento sano e in sicurezza, in un luogo magico che finalmente viene vissuto dalla cittadinanza. Un luogo che dimostra di poter diventare un punto di aggregazione importante per i giovani anconetani", la sua considerazione.

Il primo giorno gli atleti si sono misurati al torneo Redbull Half Court, i vincitori si sono qualificati per le finali nazionali di Palermo. Ieri e oggi torneo giovanile FIP under 14-16-18. Domani e Sabato è la volta del torneo federale FIP categoria Top con atleti provenienti da ogni parte d'Italia. Le partite vengono intervallate da piccole esibizioni artistiche e musica di sottofondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA