Ballottaggi: ribaltone a Osimo, vince il centrodestra con Pirani

Francesco Pirani, per il centrodestra che si è compattato al ballottaggio, è il nuovo sindaco di Osimo (Ancona) con il 50,49% dei consensi. Pirani (liste Pirani Sindaco, Fratelli d'Italia, Lista Latini, Su la testa Latini, Forza Osimo, Green, Osimo Democratica e Solidale, Civiche Marche, Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo Libera, Progetto Osimo, Osimo Futura, Civitas Civici - Azione, Tratto Comune) ha battuto la candidata Michela Glorio, ex assessora uscente della giunta di centrosinistra guidata da Simone Pugnaloni.

Glorio, che era sostenuta da Pd, Osimo Michela Glorio Sindaco, M5s, Ecologia e Futuro, Energia Nuova, Uniti per Michela Glorio, OsiAmo, Popolari per Osimo, la quale si è fermata al 49,51%% dei voti. Tra i due sfidanti solo 162 voti di differenza.



