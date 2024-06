Elica centra il bis al Compasso d'Oro con la novità Lhov

Forno, piano cottura e cappa aspirante, per la prima volta insieme: questa la novità di Lhov, la soluzione per la cucina firmata Elica che si è aggiudicata il Compasso D'Oro, premio del design internazionale giunto alla sua 28/a edizione. Si tratta della seconda volta, visto che nel 2018, la multinazionale di Fabriano (Ancona), leader nel settore delle cappe aspiranti, era stata insignita del Compasso d'oro per NikolaTesla.

"E il secondo dà una emozione ancora più forte perché, come per tutte le cose incredibili e straordinarie, sembrava impossibile potesse riaccadere", il commento di Fabrizio Crisà, Chief Design Officer Elica. "Questo premio ci dice che abbiamo fatto le scelte giuste e quel salto oggi ci ha portato a Lhov. E vincere il Compasso d'Oro con un elettrodomestico rende tutto ancora più straordinario". Ovviamente soddisfatto, il presidente di Elica, Francesco Casoli. "Ricevere questo premio per la seconda volta dopo più di cinque anni, con un prodotto a firma del medesimo designer, interno all'azienda non rappresenta solo una grande gratificazione: è per noi soprattutto una conferma, il riconoscimento della forte continuità di idee, attitudine e progettualità che continua a differenziarci a livello globale", ha concluso. Già insignito di 13 premi - ADI Design Index, Premio per l'innovazione ADI Design Index, Red Dot Award, IF Design Award, German Design Award, German Innovation Award - Lhov conquista anche il Compasso D'Oro, pronto a mantenere la promessa per cui è stato ideato: "Trasformare le cucina in uno spazio di bellezza e innovazione, dove ogni momento diventa straordinario".



