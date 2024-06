Redditi inesistenti, sequestrata Maserati a imprenditore

Redditi esigui o inesistenti ma un'auto di lusso nel garage. Per questo motivo sono scattati a Civitanova Marche (Macerata) i controlli sulle reali disponibilità economiche di un uomo con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Le attività della Guardia di Finanza hanno permesso di portare alla luce una situazione sproporzionata tra gli importi, talvolta inesistenti, dichiarati al fisco e i beni posseduti. In particolare gli accertamenti patrimoniali hanno portato le fiamme gialle a ritenere che l'uomo vivesse anche di espedienti criminosi: per il fisco era infatti "evasore totale" della ditta individuale di cui è titolare ma quelle due vetture possedute, di cui una Maserati "GranTurismo" il cui valore di mercato supera i 40mila euro, stonavano con quanto dichiarato.

Così la Guardia di Finanza ha proposto al Tribunale di Ancona la misura del sequestro preventivo dei beni in questione.

Dopo il via libera del giudice con un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sono scattate le operazioni di rimozione delle due auto. Lo scopo è quello di cautelare i beni di provenienza illecita oggetto della sproporzione patrimoniale: in caso di condanna la confisca diverrà definitiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA