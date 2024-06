Altre due famiglie tornano a casa dopo la ricostruzione

Altre due famiglie terremotate tornano a casa nel Comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata, dopo le scosse dell'ottobre 2016. Dopo i lavori di demolizione e ricostruzione che hanno interessato un immobile in località Parolito, le due abitazioni sono state dichiarate di nuovo agibili da parte della sindaca, Rosa Piermattei, che ha quindi revocato l'ordinanza con la quale, a suo tempo, aveva dichirato lo stabile non abitabile.

Alla proprietà l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche ha riconosciuto un contributo pubblico di oltre 1 milione di euro.



