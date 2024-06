Inteatro Festival, 13 compagnie sul tema umano non umano

Inteatro Festival in programma tra Ancona a Polverigi dal 18 al 23 giugno prossimi, festeggia 45 anni di attività e sforna per l'occasione il docufilm "L'isola del teatro", che ne ripercorre la storia attraverso interviste e filmati d'archivio provenienti anche dalla Rai. Sarà proiettato in anteprima il 14 giugno al Festival del Nuovo Cinema di Pesaro e poi a Inteatro su soggetto e sceneggiatura di Velia Papa, direttrice artistica della rassegna già dai suoi esordi, che firma anche la regia (assieme ad Eleonora Diana).

"Sono cresciuta professionalmente con il Festival - ha detto all'ANSA - che mi ha dato un profilo internazionale grazie alla sua apertura a forme teatrali non convenzionali di cui nessuno all'epoca si occupava. Oggi è punto di riferimento per compagnie indipendenti marchigiane e non, centro di formazione per i giovani e di residenza per nuove produzioni, storica vetrina sulla sperimentazione in atto in questo settore".

L'edizione 2024, che porta tra il Teatro delle Muse di Ancona, Villa Nappi e il Teatro della Luna di Polverigi in sei serate (tre per ognuna), 13 compagnie, è dedicata al tema "umano non umano" col quale s'intende avvalorare sia la commistione tra esseri viventi, dunque non solo uomini ma anche animali e vegetali, in quanto abitanti del pianeta terra, casa comune da salvare, sia quella con l'intelligenza artificiale e di come possa essere usata nell'interesse collettivo.

In questo filone alle Muse s'inserisce lo spettacolo "Una isla" della compagnia Agrupacion Senor Serrano, che porta in scena un'entità non umana per creare un universo futuribile e connesso, come pure il lavoro del gruppo inglese Forced Entertainment "Signal of noise", costruito su un delirante e ripetitivo rumore che si riversa su personaggi incapaci di trovare un senso all'esistenza.

Cerca invece il rapporto diretto col pubblico attraverso la tecnologia "asses-masses", dove i due artisti/programmatori canadesi Milton Lim e Patrick Blenkarn presentano un videogioco interattivo che si protrae per sette ore in cui una mandria di asini disoccupati perché sostituiti da macchine, cerca di riscattarsi attraverso la rivolta.

Sono invece dedicate alla corporeità le performance di giovani coreografi in programma a Polverigi, tra cui "Atto bianco" di Roberta Racis che riflette sull'universo femminile e materno, "Antologia notturna" di Massimo Monticelli, che abbina testo, suono e movimento e "Atoms for peace" di Annalì Rainoldi, in cui gli esseri umani come gli atomi si uniscono e si separano per cercare una comune stabilità.



