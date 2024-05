Quasi 400 moto per i bambini ricoverati del Salesi

Anche quest'anno la solidarietà viaggia su due ruote grazie al grande cuore dei motociclisti dell'associazione 2 Wheels 4 Benefit. Un lungo corteo di moto, quasi 400 giunte da tutte le Marche e partite da Petriolo, hanno raggiunto il Monumento ai Caduti del Passetto ad Ancona per regalare gioia e doni ai bambini ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile Salesi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Una missione benefica, giunta alla sua 14esima edizione, che anche quest'anno ha devoluto l'intero incasso ricavato dalle iscrizioni al motoraduno, 15mila euro, a sostegno delle numerose attività che la Fondazione Ospedale Salesi Onlus mette in campo quotidianamente per il benessere dei bambini ricoverati e delle loro famiglie, oltre che per importanti progetti di ricerca.

Il colorato e rombante corteo di moto, con in sella i centauri con le loro caratteristiche giacche di pelle, ha attraversato il capoluogo marchigiano, attirando l'attenzione di tanti curiosi che hanno assistito alla sfilata benefica. La Fondazione Ospedale Salesi Onlus ha espresso "grande gratitudine" per l'appuntamento che si rinnova da 14 anni e che "regala tanta gioia ai bambini, spezzando la routine della degenza ospedaliera. Queste iniziative di solidarietà sono molto importanti perché ci consentono di portare avanti le nostre attività a beneficio dei bambini ricoverati e delle loro famiglie".

"Per tutti noi membri di 2 Wheels 4 Benefit è un onore poter ogni anno contribuire a sostenere la Fondazione Salesi" il commento dell'associazione. I piccoli pazienti hanno ricevuto la visita di una delegazione di motociclisti, accompagnata dagli operatori della Fondazione Salesi, che hanno consegnato doni, gadget e sorprese.

Impegnati anche la polizia locale e i carabinieri che hanno scortato il corteo di moto



