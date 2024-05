Tre denunciati a Porto san Giorgio e Porto sant'Elpidio

Identificati e denunciati, dai carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio (FM) un cittadino senegalese di 39 anni, con precedenti che la notte scorsa aveva tentato di introdursi nel circolo "Bli Fish" sul lungomare, senza riuscirci, danneggiando però una finestra per un danno di circa 300 euro. Una cittadina di origini marocchine, di 44 anni, autrice di un tentato furto presso l'attività commerciale "Ok Computers". Durante la fuga ha danneggiato l'autovettura del proprietario dell'attività, procurando un danno di 4 milioni di euro circa.

Anche a Porto Sant'Elpidio i carabinieri della locale stazione, dopo un'indagine, con la visione dei filmati di video sorveglianza, hanno identificato e denunciato un pregiudicato italiano di 39 anni che dopo aver forzato la porta d'ingresso dello chalet "Tropical" si era introdotto all'interno per poi desistere e allontanarsi senza asportare nulla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA