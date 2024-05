Europei ritmica: argento di Raffaeli nell'all around

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d'argento nella finale all around ai 40/i campionati europei di ginnastica ritmica a Budapest. La 20enne marchigiana è riuscita a prendersi il secondo posto con 139.750 punti chiudendo alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova, oro, e davanti alla campionessa del mondo in carica, la tedesca Darja Varfolomeev, con 138.450 punti.

"Sono felice per l'argento perché è il frutto di quattro esercizi abbastanza puliti. Ora resettiamo tutto perché domani mi aspettano le finali di altri quattro attrezzi ma sarà comunque un buon allenamento in vista di Parigi", ha detto l'atleta delle Fiamme Oro. Sesto posto nel concorso generale, invece, per Milena Baldassarri con 134 punti netti, dietro all'israeliana Daniela Munits. "Sono molto contenta della mia gara e di aver eseguito quattro esercizi senza perdite, ha dichiarato Baldassarri, che al mondiale di Valencia ha ottenuto il secondo pass olimpico individuale per la ritmica azzurra.





