Coppia getta droga dal balcone, arrestati dai carabinieri

Vedono i carabinieri, in servizio di controllo e gettano droga e altro materiale da due balconi diversi di un palazzo. Immediato l'intervento dei militari della Tenenza di Falconara Marittima, in servizio di controllo nella Frazione Castelferretti, che hanno deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona una coppia del luogo, lui 49enne e lei 44enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in concorso tra loro. Recuperato anche tutto il materiale.

La donna aveva gettato due calzini, uno avvolto dentro all'altro, con al suo interno un bilancino di precisione ed un involucro contenente circa 4,5 grammi di cocaina. L'uomo aveva invece gettato materiale per il confezionamento degli stupefacenti e un miniphone. Nel corso della successiva perquisizione anche nell'abitazione della coppia, con l'ausilio anche di unità cinofila della polizia di Stato, è stato rinvenuto altro materiale per il confezionamento delle dosi oltre a denaro in contanti (1.900 euro), probabile provento dell'attività delittuosa. Tutto è stato sottoposto a sequestro penale.

Su disposizione del Pm di turno la coppia è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza, in attesa del processo per direttissima che si è svolto oggipresso il Tribunale di Ancona. Arresto convalidato dal giudice monocratico. Applicata la misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria presso la Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima.



