Auto fermata per controllo, arrestato per possesso di droga

Arrestato in flagranza del reato, un uomo, maceratese classe 1996. Nel corso di un controllo i carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona, hanno fermato una Volkswagen golf altezza Piazza Ugo Bassi. L'atteggiamento nervoso del conducente ha insospettito i militari. Da qui il controllo più approfondito che ha fatto scoprire, nascosto nel bagagliaio della vettura, un pezzo di 99.7 grammi di hashish e soldi in contanti suddivisi in banconote da 50€ per un totale di 1040 euro.

E' scatata quindi anche un aperquisizione nell'abitazione dell'uomo nel maceratese, e con l'ausilio dei reparti Arma locali, sono stati rinvenuti ulteriori 445 grammi di sostanza di colore bianco in un sacchetto di plastica, un pezzo di hashish del peso di 0.949 grammi, ulteriori 399 grammi di marijuana dei bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

L'uomo è stato portato presso il locale Comando Provinciale carabinieri e accompagnato presso il Tribunale di Ancona per il rito direttissimo dove è stato convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.



