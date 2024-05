Pnrr, fondi per la sicurezza sismica di chiese di Pesaro Urbino

Un totale di 2 milioni e 740 mila euro per l'adeguamento e la messa in sicurezza sismica di 7 luoghi di culto, di torri e campanili della provincia di Pesaro Urbino, sono stati assegnati dal ministero della Cultura nell'ambito della linea di azione 1 dell'investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art), in attuazione del Pnrr. Complessivamente, in tutta Italia, il Mic ha stanziato 129 milioni di euro per la sicurezza sismica di 167 luoghi di culto.

"I tragici eventi sismici che negli ultimi decenni hanno colpito la nostra Nazione hanno costituito una seria minaccia anche nei confronti dei nostri beni culturali e in particolar modo di quelle chiese e di quei campanili di cui è ricco il nostro patrimonio artistico. Si tratta di luoghi identitari che testimoniano cultura e storia dei territori e che richiamano turisti di ogni parte del mondo. Abbiamo il dovere non solo di metterli in sicurezza, ma di farne un'occasione di sviluppo socio-economico", ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Nelle Marche i fondi destinati a luoghi di culto della provincia di Pesaro Urbino sono così ripartiti: a Carpegna alla Chiesa di San Leo in Carpegna 270mila euro; a Monte Cerignone per il campanile della Chiesa di San Biagio in Monte Cerignone 170mila euro; alla Chiesa di Santa Maria di Reclauso 240mila euro; a Monte Grimano Terme alla Chiesa di San Giovanni Battista in Monte Tassi 900mila euro; a Piandimeleto; alla Chiesa di San Biagio in Piandimeleto 660mila euro; alla Chiesa di Sant'Angelo alle Petrelle 215mila euro; a Sassocorvaro Auditore per il campanile della Chiesa di San Martino in Piagnano 285mila euro.

Il decreto,firmato dal Segretario generale del MiC, Mario Turetta è alla registrazione degli organi di controllo.



