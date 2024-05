Lega Marche, dispiace uscita di 3 consiglieri regionali

"Ci spiace apprendere questa notizia apparsa sulla stampa. Continueremo a sostenere e portare avanti con maggiore convinzione, lavorando sempre di più per la campagna elettorale della Lega nelle Marche, per le amministrative ed europee dell'8 e 9 giugno". Lo dichiarano il segretario regionale della Lega Marche, Giorgia Latini, e il capogruppo in Consiglio regionale Renzo Marinelli, commentando l'abbandono di tre consiglieri leghisti, che hanno annunciato di voler passare al gruppo misto. Marco Marinangeli, Lindita Elezi e il vice presidente del gruppo consiliare Mirko Bilò hanno attaccato ieri la "gestione totalmente verticistica del partito sia a livello regionale che provinciale" e le "azioni autoreferenziali" con cui i vertici del partito "stanno sostituendo il glorioso patrimonio amministrativo della Lega, da sempre partito dei territori, impedendo persino alla giunta regionale di svolgere serenamente il proprio mandato". Con la loro uscita il gruppo regionale del Carroccio scende da 9 consiglieri a sei.



