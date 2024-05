Il cappello protagonista nel corto dello sceneggiatore Inshaw

"C'è un racconto che narra di un palloncino rosso che, in Francia, va di città in città. Da lì prende spunto l'idea di realizzare un corto con protagonista il cappello che vola per le Marche". Con queste parole lo sceneggiatore Usa, Mark Hinshaw, questa mattina ha presentato il cortometraggio di cui ha curato, appunto, la sceneggiatura e che lo vede protagonista anche nelle vesti di attore insieme ai ragazzi del Liceo Artistico "Preziotti-Licini" di Fermo, guidato dalla professoressa Elisabetta Achille.

La presentazione è avvenuta proprio nella scuola guidata dalla dirigente Annamaria Bernardini. "Io ogni anno ho comprato una paglietta di Sorbatti in Usa. E quando sono venuto nelle Marche ci siamo conosciuti", ha detto lo sceneggiatore. Dal suo incontro con l'imprenditore Marco Sorbatti di Montappone è scaturita l'idea di un corto coinvolgendo anche i ragazzi dell'Artistico. Ed ecco "Un cappello in giro per le Marche" realizzato in soli 20 giorni anche tramite il progetto finanziato dal Pnrr contro la dispersione scolastica "Una scuola per Crescere" e che ha coinvolto anche il regista Gianmaria Pennesi.

Lo script racconta di un cappello che, partendo da Montappone (Fermo), capitale del distretto proprio del cappello, viaggia, trasportato dal vento, di testa in testa, tra alcune città marchigiane mostrando così le bellezze e le tipicità naturali e architettoniche delle Marche sull'onda delle note dei giovani musicisti del conservatorio Pergolesi di Fermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA