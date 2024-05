Madre e figlio morti in casa, lesioni solo sul corpo della donna

Nessuna lesione sul corpo del figlio e tre colpi invece sul capo della madre, come conseguenza di una azione violenta compatibile con una aggressione. Sono le prime indiscrezioni emerse sull'autopsia eseguita sulle salme di Loredana Molinari, 78 anni, e Maurizio Bucciarelli, 54 anni, madre e figlio trovati morti il 15 maggio scorso nella loro abitazione di Chiaravalle (Ancona), in via Gramsci 20.



Sono stati effettuati esami tossicologici che dovranno chiarire soprattutto la causa delle morte del 54enne. Non presentando alcuna ferita, l'ipotesi è che abbia ingerito qualcosa o aver accusato un malore. Per quanto riguarda la madre, invece, sembra ormai chiaro che sia stata aggredita, probabilmente con il martello trovato in casa e sequestrato dai carabinieri.



Non è stato trovato alcun segno di effrazione su porte e finestre dell'abitazione: le chiavi erano ancora all'interno, sulla toppa della serratura, quando i vigili del fuoco sono entrati passando da una finestra. Erano stati i vicini di casa a dare l'allarme perché sentivano cattivo odore provenire dall'abitazione e nessuno rispondeva dall'interno. Madre e figlio facevano una vita molto ritirata, non avevano molti contatti nel condominio e si sentivano poco anche con i parenti stretti.

