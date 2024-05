All'edilizia green di Diasen il premio Imprese per la sicurezza

Alla bcorp marchigiana Diasen guidata da Diego Mingarelli, azienda leader nel 'costruire green' con un core business incentrato sulla creazione di soluzioni per la bioedilizia e per un'architettura sostenibile, il Premio Imprese per la Sicurezza nella categoria "awards", all'ottava edizione in collaborazione tra Confindustria e Inail.

Diego Mingarelli, presidente di Diasen, che ha dichiarato "Per noi questo premio e la menzione speciale - commenta il presidente, Mingarelli - rappresentano un grande successo e riflettono la convinzione radicata nel dna della nostra azienda che la salute e la sicurezza sul lavoro siano pilastri fondamentali del valore e della reputazione dell'impresa.

Lavorare su soluzioni e materiali che promuovono la bellezza, il comfort degli edifici e la sostenibilità ambientale è credibile solo se all'interno dell'organizzazione si promuovono pratiche che pongono al centro le persone e un ambiente lavorativo gratificante e sicuro".

La menzione speciale è "per l'istituzione di un car sharing per i propri dipendenti attraverso l'acquisto di un'auto elettrica con la finalità di diminuire il rischio di incidenti correlato alla mobilità nei tragitti casa-lavoro" che "ha migliorato il benessere dei lavoratori attraverso la riduzione dello stress e il miglioramento dei rapporti interpersonali e consentito risparmi importanti nell'acquisto di carburanti".





