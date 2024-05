Al Salone del Libro le Marche puntano sul booktok

Fondazione Marche Cultura partecipa al Salone del Libro di Torino con il booktok, il fenomeno editoriale del momento, e dibattiti con le maggiori influencer italiane sulla lettura. In 4 giorni di programmazione le Marche schierano nello stand della Regione 25 editori marchigiani, 81 soggetti tra case editrici, rassegne e festival, enti pubblici, associazioni 86 eventi e oltre 200 ospiti enhgòi spazi del Lingotto Fiere.

Tra le novità di questa edizione del Salone torinese è l'arrivo, per la prima volta in Italia, dei TikTok Book Awards, il premio che celebra i libri, gli autori e i booktoker preferiti dalla community di TikTok. Grazie a loro, i libri stanno rivivendo un nuovo momento d'oro e si assiste ad un generale abbassamento dell'età media dei lettori. Tra gli incontri promossi dalla Fondazione Marche Cultura sabato 11 maggio, dalle 17:30 alle 19:30, la Sala Marche radunerà esperti del settore ed ospiti istituzionali per una tavola rotonda dal titolo "#booktok: il digitale che invita alla lettura".

Tra gli ospiti Giulia Sara Salemi, influencer da 5 milioni di follower su TikTok, ma anche speaker, scrittrice ed attrice, interprete di recente del film girato nella Riviera del Conero "La spiaggia dei gabbiani"; la scrittrice e bookblogger marchigiana Giulia Ciarapica; la dodicenne Valeria Scatasta, divulgatrice culturale e curatrice della rubrica di Fondazione Marche Cultura "L'angolo dei libri". E ancora il giornalista Rai Guido Barlozzetti, il giornalista del Sole 24 ore Giampaolo Colletti, la giornalista Stella Grillo, la psicologa Rossella Ottaviani, il presidente di Èdi.Marca - Associazione Editori Marchigiani, Mauro Garbuglia, il presidente de "I luoghi della cultura" Domenico Minuto e Marcello Mancini, presidente di Roi Edizioni.

Domenica 12 maggio, dalle 10:45 alle 12:45 un incontro con le booktoker più seguite in Italia. Interverranno Arianna Craviotto, Francesca Tamburini, Anastasia Parpaglioni, Martina Levato, Franci Booklover, Chiara Casadei, Magdalena Rosa, Valentina Ghetti. Sommando il pubblico che segue abitualmente le 8 giovani protagoniste del talk, si sfiorano i 4 milioni di follower. Con l'obiettivo di raggiungere i più giovani e veicolare messaggi positivi, la Fondazione Marche Cultura ha dedicato uno spazio alla giovanissima book influencer e ha aperto un proprio profilo TikTok.



