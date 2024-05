Istanze contributi-mitigazione rischio, ordinanza sblocca l'iter

La Cabina di coordinamento sisma 2016 ha raggiunto l'intesa sull'ordinanza speciale che modifica e integra quella approvata ad agosto 2021, sciogliendo il nodo delle procedure di richiesta dei contributi per ricostruire in zone dove sono in corso progettazioni per la mitigazione dei dissesti idrogeologici. Una situazione che nei Comuni maceratesi di Castelsantangelo sul Nera, Visso e Ussita aveva provocato in alcuni casi lo stop da parte dei privati, impossibilitati a presentare i progetti per ricostruire le proprie case.

L'Ordinanza stabilisce che le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata in queste aree possono essere presentate e processate dall'Ufficio speciale ricostruzione anche prima dell'approvazione definitiva dei progetti di mitigazione del rischio idrogeologico, che dovrebbero comunque essere approvati in sequenza a partire da fine maggio.

L'Usr e i Comuni possono quindi iniziare a gestire le richieste fin da subito, con una significativa accelerazione del processo di ricostruzione e una riduzione dei tempi di attesa per l'approvazione e l'avvio lavori. La concessione del contributo sarà in ogni caso subordinata all'approvazione finale del progetto esecutivo delle opere di mitigazione e l'agibilità dell'immobile ricostruito resterà sospesa fino al collaudo di tali opere, garantendo così la sicurezza e la conformità con i nuovi standard di mitigazione del rischio.

"Abbiamo sbloccato una situazione che stava rallentando la ricostruzione privata in alcuni dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma - ha spiegato la Struttura commissariale - Proseguiamo nel lavoro congiunto con la Regione, l'Ufficio speciale ricostruzione e i Comuni per superare gli ostacoli di una ricostruzione che, pur con molte false partenze, si trova ora in una fase avanzata".



