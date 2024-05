Ciriachino d'oro ai vigili del fuoco, 2.500 verifiche post sisma

La cerimonia di consegna delle civiche benemerenze (informalmente chiamate 'ciriachini') nel giorno della festa di San Ciriaco, patrono di Ancona, ai cittadini che hanno dato lustro alla città, ha cambiato location e orario, accogliendo alle 19 a piazza del Plebiscito sotto la statua del papa il pubblico e le massime autorità civili e religiose dopo la tradizionale messa al Duomo. Una scelta della nuova amministrazione guidata dal sindaco Daniele Silvetti a cui ha assistito una folta rappresentanza cittadina sulle gradinate e in piedi sulla ringhiera laterale che circoscrive la statua di papa Clemente XII.

"E' un onore per me - ha detto il primo cittadino - consegnare in questa nuova location le onorificenze a chi ha fatto crescere Ancona, interpretando i sentimenti della città.

Un compito che non è stato facile". La massima onorificenza del Ciriachino d'oro è andata quest'anno al comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona per l'attività svolta subito dopo il sisma del 9 novembre 2022. "Un tributo - ha dichiarato all'ANSA il comandante Pierpaolo Patrizietti prima di salire sul palco tra gli applausi - che, a quanto ne so, non ha precedenti perché non premia singoli atti, ma l'attività in generale dei vigili del fuoco che in meno di un mese hanno effettuato 2.500 verifiche statiche grazie all'operatività di 360 uomini, per verificare l'agibilità e i danni agli edifici rendendo un immediato servizio ai cittadini". Poi ha ricordato i tanti vigili del fuoco che l'hanno preceduto dall'anno della fondazione nel 1813, alcuni dei quali morti sul lavoro.

Sei quest'anno i Ciriachini d'argento. Sono andati al pasticciere Salvatore Lo Faro, autore da mezzo secolo di capolavori dolciari destinati tra gli altri alla regina Elisabetta, all'attrice Virna Lisi e ai papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ad Adelchi Tonucci, punto di riferimento del pugilato marchigiano, che ha contribuito a promuovere. Al presidente della Croce Gialla di Ancona Alberto Caporalini, al sindacalista della Fim-Cisl Benito Osimani che ha lavorato al Cantiere navale di Ancona ed è oggi all' Adiconsum, e a Francesco Severoni, del pastificio artigianale Filotea, fondato con Pietro Giugliarelli, che esporta i suoi prodotti made in Marche in oltre 70 Paesi. Con loro anche il docente di Fisica tecnica industriale dell'Univpm Francesco Corvaro, esperto di clima, già rappresentante dell'Italia ai negoziati internazionali sulle politiche ambientali.

Particolarmente numerose le civiche benemerenze semplici consegnate non solo ad esponenti dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Esercito e della Capitaneria di Porto, che si sono distinti in atti di coraggio e altruismo, ma anche ad associazioni e singoli cittadini operanti in diversi campi. Tra questi i medici Attilio Olivieri, primario della Clinica di Ematologia di Torrette e Virgilio Carnielli, direttore della Neonatologia del Salesi, entrambi centri di eccellenza, assieme al medico dello sport Stefano Stronati, al Comitato di Ancona della Croce Rossa per la sua attività di formazione sanitaria, e ad esponenti della Croce Gialla. Premiata anche la Caritas Diocesana di Ancona per il suo sostegno ai detenuti e l'Opera Salesiana che aiuta giovani e famiglie. Grande spazio al settore alimentare con attestati, tra gli altri, ad Antonio Budano per le sue eccellenze gastronomiche e a Simonetta Capotondo 'ambasciatrice' nel mondo della pasta fatta a mano, mentre per la cultura insigniti la scrittrice Luisa Mazzocchi (Doric Hotel - Ed.

Pequod) e il compositore musicale tetraplegico Roberto Beccaceci.

Premi alla memoria all'avvocato ed ex consigliere comunale Stefano Crispiani, alla maestra Rina Rinaldi Polverini, cavaliere del lavoro e antesignana dell'emancipazione femminile, e al ginnasta Nicholas Candi, morto a soli 20 anni.



