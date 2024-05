Alluvione 2014, bandiere a mezz'asta a Senigallia

Bandiere a mezz'asta a Senigallia (Ancona) e mazzo di fiori nel luogo dove il fiume Misa uscì dagli argini causando morte e disperazione. Sono le iniziative messe in atto dall'amministrazione comunale per ricordare la disastrosa alluvione del 3 maggio 2014, che esattamente dieci anni fa sconvolse la città. Un "evento luttuoso che strappò la vita a tre nostri concittadini", ricorda il Comune, e che causò danni per centinaia di milioni di euro alle famiglie, allagando migliaia di abitazioni, sia alle imprese e agli edifici pubblici come le scuole. "A tutti coloro che hanno patito ed ancora patiscono le terribili conseguenze di quell'evento va il pensiero di tutta la città" si legge in una nota. "Per questo l'amministrazione comunale ha deciso che oggi tutte le bandiere della residenza municipale di piazza Roma vengono esposte a mezz'asta, come segno di ricordo e memoria di quanto avvenuto e nel rispetto delle vittime".

Domenica 5 maggio, inoltre, verrà deposto un mazzo di fiori nel luogo in cui il fiume Misa fuoriuscì dal proprio alveo, "causando il tragico allagamento" di una vasta porzione di città, dalle frazioni più interne fino al lungomare.



