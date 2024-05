'Mare e montagna', il turismo nelle Marche delle 'congiunzioni'

"Mare o montagna? Mare e montagna" ma anche "borghi e natura", "sport e cultura", "gusto ed eventi": nelle Marche non si deve per forza scegliere, c'è tutto quello che un turista desidera. E' una questione di "congiunzioni": non più l'alternativa "o" ma la inclusiva "e" tra le varie attività vacanziere o di tempo libero con la possibilità di passare agevolmente dall'una all'altra.

"Congiunzioni", ma sempre sotto lo slogan "Let's Marche", è il tema della nuova campagna di comunicazione realizzata dall'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione della Regione Marche (Atim) incentrata su una serie di immagini di tesori del patrimonio regionale nelle cinque province che raffigurano ognuna due opzioni opposte da poter vivere: la Riviera del Conero a Numana e Montemonaco sui Sibillini, il San Bartolo e il Monte Priora, Urbino e le Grotte di Frasassi, il teatro di San Severino Marche e un piatto di tagliatelle al tartufo accompagnato da un calice di vino rosso; e ancora l'Annunciazione di Recanati di Lorenzo Lotto e sciatori a Sassotetto, lo Sferisterio e pesce dell'Adriatico, un ciclista in escursione con il panorama delle Due Sorelle a Sirolo e la sala del Mappamondo nel Palazzo dei Priori di Fermo, la Gola del Furlo e il borgo di Sant'Elpidio a Mare, la spiaggia di San Benedetto del Tronto e i Piani di Ragnolo, l'escursione ai Laghi di Pilato e la città di Ascoli Piceno. Ma sono previsti anche altri ipotetici abbinamenti come quello tra il Teatro Rossini di Pesaro e scorci di Ancona. La nuova strategia di comunicazione e promozione è stata illustrata durante una conferenza stampa presso la Camera di Commercio delle Marche, dal direttore dell'Atim Marco Bruschini, affiancato del presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha la delega al Turismo, e dal presidente di Camera Marche Gino Sabatini. "E' stato un percorso logico di promozione", ha detto Bruschini, dopo un 2023 in cui l'attività si era concentrata sul brand con la campagna "Let's Marche", ora si focalizza sul collegare la regione con mercati nazionali e internazionali. Tra le notizie positive all'orizzonte, il direttore dell'Atim ha parlato del concreto interesse di un importante Gruppo alberghiero per investire nelle Marche e inserire la regione nel catalogo: una catena che possiede 35 alberghi, collegata a Paesi importanti per il turismo marchigiano come Germania e Austria, che sta investendo anche a Cesenatico. Per le Marche anche l'assist del periodico britannico Observer con un articolo di Emma Cook che ha parlato della regione come "di una terra fantastica con panorami quasi di fantascienza". L'Atim intanto prosegue la sua attività promozionale: dopo le attività al Queen's club a Londra e Seafood a Barcellona, il "6 maggio l'Atim sarà alla Fiera del Turismo di Dubai, con uno workshop con 30 tour operator. Al via la campagna media a Parigi, Vienna e Monaco di Baviera. Conclusa invece quelle di affissioni statiche nella città di Roma. "Questa è una stagione importante - ha esordito Acquaroli -: sono anni in cui la regione si è affermata ed è cresciuta. Nel 2022 si è registrato il record di presenze e arrivi; nel 2023 a causa delle alluvioni, con tante disdette, temevamo una situazione difficile e invece abbiamo avuto un record di presenze straniere. Nel 2024 le Marche hanno l'orgoglio di Pesaro Capitale italiana della Cultura ma non solo: sono arrivati numeri importanti da 25 aprile e Primo maggio, nel fine settimana il Raduno nazionale bersaglieri ad Ascoli Piceno e tanti eventi connoteranno le Marche da qui a fine anno". Opportunità anche dal "potenziamento dei voli": quelli che partiranno da Ancona per Atene, per Barcellona, il raddoppio delle rotte per Londra e lo sviluppo del volo per l'hub di Monaco di Baviera". "La partnership con la Camera di Commercio - ha proseguito - è fondamentale. Abbiamo la fortuna di avere una sola Camera per le Marche che ha capito l'importanza di strategica di puntare su turismo e promozione.

La regione può competere a 360 gradi, tutto l'anno, tra gastronomia, cultura, mare, sport invernali. Abbiamo tantissimo da offrire e non siamo secondi a nessuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA