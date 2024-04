Nelle Marche il 75% dei danni in agricoltura da fauna selvatica è causato dai cinghiali. Lo rende noto la Coldiretti, che ha diffuso un report in tutta Italia per i danni da fauna selvatica, in occasione delle assemblee per gli 80 anni dell'organizzazione agricola. Tra risarcimenti alle aziende agricole e da incidenti stradali la Regione Marche spende circa 2 milioni di euro all'anno.



