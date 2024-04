'Ciriachino d'oro' ai vigili del fuoco di Ancona

Valutate attentamente le tante segnalazioni inviate, la giunta municipale di Ancona ha deciso le civiche benemerenze 2024, informalmente conosciute come "ciriachini",he verranno consegnate come di consueto il 4 maggio, Festa del Patrono, San Ciriaco. La cerimonia cittadina più attesa dell'anno si svolgerà in una nuova location, Piazza del Plebiscito, alle ore 19:00, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari.

La scelta della benemerenza principale con medaglia d'oro è caduta sul comando provinciale vigili del fuoco di Ancona per l'attività svolta in conseguenza al sisma del 9 novembre 2022.

Il Comando Provinciale di Ancona, ricorda il Comune, ha effettuato oltre 2.500 verifiche statiche, principalmente concentrate nel Comune di Ancona) 90%). Attività svolte impegnando 11 squadre di tecnici verificatori provenienti anche da altri Comandi (anche extraregionali), nonché richiamando in servizio giornalmente circa il 50% del personale operativo effettivo, principalmente della sede centrale di Ancona. Sono state effettuate mediamente 200 verifiche statiche giornaliere nel periodo di massima attività, e numerosi interventi di rimozione parti pericolanti dagli edifici.

'Ciriachino d'argento' al maestro pasticcere di origine siciliana Salvatore Lo Faro. Anconetano di adozione, da mezzo secolo una autorità assoluta in materia di torte, ha servito papi, regnanti, divi del cinema. . Medaglie d'argento anche ad Adelchi Tonucci, punto di riferimento del pugilato marchigiano, fondatore dell'Accademia Pugilistica Dorica; Alberto Caporalini, presidente della Croce Gialla Ancona; Benito Osimani, classe 1936, sindacalista della Cisl al Cantiere Navale di Ancona e esponente dell'Adiconsum Ancona; il pastificio artigianale Filotea soc.coop-Francesco Severoni; Francesco Corvaro, professore associato di Fisica tecnica industriale Univpm che rappresenterà l'Italia ai negoziati internazionali sulle politiche ambientali come inviato speciale per il clima della Farnesina.



