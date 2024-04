Avvio lavori e manutenzioni in vista del G7 Salute ad Ancona

Ad Ancona la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) dei lavori di manutenzione straordinaria della strade cittadine in vista del G7 salute si terrà nel capoluogo marchigiano il 9, il 10 e l'11 ottobre prossimi. Gli interventi inizieranno dal Lotto 2 prossimo. La decisione, all'interno dell'accordo quadro, prevede l'affidamento alla ditta che eseguirà le opere per 404mila euro circa per gli interventi su porzioni di via XXIX Settembre, di via Rupi di via XXIX Settembre, di Lungomare Vanvitelli, della parte alta di via Conca a Torrette. Per gli interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade di Ancona, la Regione Marche aveva assegnato al Comune un contributo straordinario pari due milioni di euro.

Nel febbraio scorso la giunta comunale aveva individuato le zone oggetto di intervento suddividendo i lavori in quattro lotti: il primo riguardante via Marconi, rotatorie nella zona tra gli Archi e la Stazione Ferroviaria; il secondo lotto riguarda le opere citate che inizieranno per prime; un terzo lotto di manutenzione straordinaria del parcheggio Lago Grande e corsia accesso molo a Portonovo, messa in sicurezza strada di Portonovo, località turistica balneare sotto il Conero; il quarto riguarderà la manutenzione straordinaria e riqualificazione del ponte principale nord e ponte lato sud della Mole Vanvitelliana, una dalle location maggiormente interessate dall'evento, e interventi di messa in sicurezza di piazza della Repubblica. "A gara espletata - fa sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici Stefano Tombolini - iniziamo il percorso che ci porterà a riqualificare alcune parti della città in relazione ai lavori del G7. Ringrazio per l'impegno gli uffici dell'Assessorato ai Lavori Pubblici che si stanno prodigando per garantire tempestività nella esecuzione dei lavori".



