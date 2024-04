Auto si ribalta in A14, soccorsi un bimbo e una donna

Un'auto si ribalta in A14: soccorsi un bimbo di circa 10 anni e una donna di circa 50 anni. Nulla di grave per il bambino (codice verde), più serie le condizioni della donna (codice rosso). Inevitabile il formarsi di code e rallentamenti in direzione nord. E acaduto nel pomeriggio, intorno alle 14, quando è scattato l'sos per un incidente stradale al km 267 direzione nord dell'A14: una vettura siè ribaltata nel tratto autostradale che collega Porto Sant'Elpidio (Fermo) a Civitanova Marche (Macerata). A bordo dell'auto viaggiavano una donna, trasportata, dopo le prime cure sul posto, in ospedale, e il bambino che non ha riportato nulla di grave.

La dinamica dell'incidente, in cui è rimasta coinvolta una sola vettura, è ancora da definire. Sul posto, raccolta la segnalazione, sono arrivati i militi della Croce verde di Porto Sant'Elpidio e l'automedica. Con loro anche la Polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio, i vigili del fuoco e il soccorso stradale EuroSos. Il 115 ha messo in sicurezza del veicolo mentre i sanitari soccorrevano donna e bambino. Alla Polizia autostradale il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente che ha provocato code e rallentamenti in direzione nord.



