Carancini, nel 2023 a privati 41% risorse per liste d'attesa

Si riaccende in Consiglio regionale la polemica sulle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie nelle strutture delle Marche, sul rispetto dei tempi delle prestazioni ambulatoriali e degli interventi chirurgici urgenti.

Botta e risposta in aula tra il consigliere regionale dem Romano Carancini, primo firmatario di un'interrogazione specifica del Gruppo Pd, e l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che ha risposto, fornendo dati e informazioni sull'attività del 2023.

L'assessore ha riferito di "9 milioni di euro stanziati dal governo per il 2023, tutti spesi", di "129.521 prestazioni ambulatoriali recuperate rispetto alle 58.991 previste dalla dgr per il piano operativo" e di "14.040 ricoveri recuperati" tra luglio e dicembre 2023.

Un quadro che non convince i dem. Carancini ha attaccato su più fronti, contestando invece alla giunta il mancato rispetto degli obiettivi sul recupero delle liste d'attesa per le prestazioni ambulatoriali durante lo scorso anno ("66-67% di media contro il 90% previsto dal piano nazionale del governo"); male sul fronte liste d'attesa, ha proseguito il consigliere del Pd, anche per gli interventi chirurgici da eseguire entro 30 giorni come quelli per tumori ai polmoni, mammella, utero, prostata, retto ("rispetto dei tempi intorno al 50%" con un picco del 61,5% per la neoplasia all'utero); nel mirino dell'esponente dem anche l'aumento della percentuale di fondi destinati a committenza privata nelle Marche per ridurre le liste d'attesa, riguardo alle risorse stanziate dal governo: "dal 13% assegnato ai privati nel 2022 al 41% nel 2023", ha riferito Carancini.

"L'ultimo dato che smaschera le tante bugie riguarda le spese per la committenza privata sulle liste d'attesa: - ha attaccato Carancini - nel 2022 dei 12 milioni messi a disposizione dal governo si sono impiegati circa 4,5 milioni, di questi 4,5 milioni commissionate al privato circa il 13%, circa 600mila euro.; nel 2023 - ha aggiunto - il dato aumenta al 41%: dei 9 milioni messi a disposizione dal governo per il recupero delle liste d'attesa, la Regione ha affidato al sistema privato circa il 41% cioè oltre 3,7 milioni". Analisi, ha precisato Carancini a margine del Consiglio regionale, "fondata su dati, sull'accesso agli atti, che purtroppo non vengono raccontati dalla giunta che parla delle risorse stranziate per le liste d'attesa ma non racconta cosa è successo nel 2023".

Da parte dell'assessore, la replica attraverso i numeri circa il recupero di prestazioni e ricoveri nel secondo semestre 2023: 9 milioni di euro, tutti spesi, "129.521 prestazioni ambulatoriali recuperate rispetto alle 58.991 previste dalla dgr per il piano operativo" e di "14.040 ricoveri recuperati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA