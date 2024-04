Ad Ancona la cultura della sicurezza del lavoro va con il rock

Il 28 aprile è la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e l'Organismo paritetico regionale per il comparto dell'artigianato delle Marche (OpraMarche), all'interno delle attività di promozione e diffusione della cultura della prevenzione in questo campo, ha organizzato il primo evento rock dedicato alla sicurezza sul lavoro: un grande appuntamento al centro di Ancona, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di Rock 'N' Safe, progetto nato con il fine di inserire in modo innovativo il tema della sicurezza nella cultura aziendale.

All'evento, spiegano le coordinatrici Opram Martina Focanti e Loredana Longhin, non si parlerà solo di numeri di infortuni e di morti sul lavoro. L'obiettivo è "accompagnare lavoratrici, lavoratori, giovani e tutti i cittadini alla radice del concetto di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, con l'obiettivo di invitare a riflettere sulle corrette abitudini e procedure da applicare ogni giorno".

L'appuntamento per tutti è in piazza Roma ad Ancona, dalle 17 alle 23:30, a ingresso libero. Si comincerà con le scuole musicali, si proseguirà alle 20 con Rock 'N' Safe, e, per finire, alle 21,30 si esibiranno i Kurnalcool. Lo show sarà trasmesso in diretta streaming, mentre la piazza sarà animata anche da stand gastronomici con street food e birre artigianali.

Nel gazebo dedicato alle informazioni, un artista dipingerà una serie di acquerelli legati al tema della prevenzione della salute e della sicurezza. Rock 'N' Safe è nato da un'idea di Stefano Pancari: è contenitore di una comunicazione alternativa, messa a disposizione da manager Hse (Health, Safety, Environment -salute, sicurezza e ambiente) ed esperti di comunicazione.





