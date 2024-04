La Fiera di San Ciriaco si allunga al 5 maggio

La tradizionale Fiera di San Ciriaco che celebra il patrono della città di Ancona (4 maggio) si allunga quest'anno a sei giorni, dal 30 aprile al 5 maggio, e comprende, oltre alle tradizionali bancarelle anche esibizioni musicali, il ritorno delle giostre davanti all'ex ristorante Passetto e un grande concerto finale a piazza del Plebiscito, dove il giorno prima si svolgerà anche la consegna delle civiche benemerenze alle ore 19:00. Sono queste le principali novità di una kermesse che si ripete da anni, a cui la giunta guidata da Daniele Silvetti ha voluto imprimere al suo esordio in questa celebrazione il carattere di una festa che coinvolge tutta la città secondo il format 'Da mare a mare', lanciato all'indomani della sua elezione.

Gli espositori, 437 contro i 424 del 2023, ha sottolineato oggi l'assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, si disporranno anche nella Pineta del Passetto, con gli stand della Coldiretti, e a piazza Cavour. A piazza Pertini, luogo deputato ai 19 punti di ristoro, i festeggiamenti cominceranno il 30 aprile con esibizioni musicali di artisti all'aperto a partire dalle ore 19, che potranno prolungarsi in deroga fino alle ore 01:00 anche per il 4 maggio, mentre gli altri giorni si dovrà chiudere alle 24:00.

Gli stand delle varie categorie merceologiche saranno presenti dal primo al 4 maggio, mentre tutto ciò che concerne l'intrattenimento sarà aperto dal 30 aprile al 5 maggio, giorno in cui alle ore 18:30 si svolgerà il concerto di chiusura con i 5.5 Funk Five, Danny Losito e Chicco Allotta, ospite internazionale e tastierista del gruppo britannico Incognito.

Tra le novità anche la presenza di un banco dedicato a prodotti per celiaci, ed uno gestito dal Museo Archeologico Nazionale delle Marche per promuovere l'offerta culturale della città.

La tradizionale Messa al Duomo per celebrare il patrono si svolgerà alle ore 17:30 per consentire poi alla folla di accedere a piedi alla consegna dei 'ciriachini' a piazza del Plebiscito, mentre la Tombola sarà ospitata a piazza Diaz. "Sarà un grandissimo sforzo organizzativo - ha commentato il sindaco Daniele Silvetti - anche dal punto di vista della sicurezza, dei parcheggi e dei trasporti pubblici, che coinvolgerà tutti gli esponenti della Polizia Municipale, ma ci sentiamo pronti a creare anche per il futuro un nuovo format che soddisfi le esigenze di sviluppo economico, di svago e di attrattività turistica della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA