Europee: Forza Italia candida imprenditrice marchigiana Ciriaci

L'imprenditrice marchigiana Graziella Ciriaci ha sottoscritto questa mattina a Roma, nella sede nazionale di Forza Italia, il documento di impegno politico e di adesione ai valori del partito in vista delle prossime Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno, alla presenza dell'onorevole Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell'organizzazione di FI. Ad annunciare la sua candidatura era stato il 5 aprile il segretario nazionale Antonio Tajani, che ne aveva ricordato l'esperienza come consigliera regionale e la conoscenza delle campagne elettorali. "Inoltre - aveva aggiunto - vogliamo che il mondo dell'impresa abbia rappresentatività in Europa per la difesa del Made in Italy, la tutela dell'agricoltura e l'impegno contro il Nutriscore".

Oggi Ciriaci ha ringraziato Tajani: "mi sono messa a disposizione perché credo molto nelle tematiche portate avanti in Europa dal partito e all'interno del Ppe. Una gioia personale ma anche una opportunità perché le Marche e le regioni del Centro Italia possano essere anche al centro delle scelte europee".



