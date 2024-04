Ad Ancona saltato un altro bancomat, bottino da quantificare

Ignoti malviventi hanno fatto saltare la scorsa notte, intorno alle 3:40;, un altro bancomat ad Ancona, in via Umani, angolo via Fioretti. La filiale è Crèdit Agricole, poco prima della rotatoria dell' Ikea, venendo da Ancona. Il bottino è ancora da quantificare.

E' stata impiegata la tecnica della marmotta, mettendo gas per far saltare lo sportello. Sembra la stessa impiegata qualche giorno fa per Banca Etica, colpita sempre di notte, in via 1 Maggio, alla Baraccola.

Lo sportello è stato distrutto, varie vetrate sono in frantumi e la filiale ha subito danni anche all'interno a causa della deflagrazione. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Brecce Bianche, con il loro reparto di investigazioni scientifiche. Le indagini sono in corso.



