Morto ad Ascoli a 62 anni il giornalista Andrea Ferretti

E' morto oggi all'età di 62 anni il giornalista Andrea Ferretti. Originario di Ascoli Piceno è stato trovato privo di vita nell'appartamento di famiglia a San Benedetto del Tronto dove viveva da qualche tempo. La scoperta è stata fatta nella tarda mattinata dai carabinieri che, col supporto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'abitazione dopo che era stato lanciato l'allarme, non essendo il giornalista raggiungibile da diverse ore.

Ferretti, era iscritto all'Ordine dei Giornalisti delle Marche dal 1983 e rapidamente era diventato professionista. In carriera ha scritto per diverse testate giornalistiche fra le quali Messaggero, Gazzetta di Ascoli, Corriere dello Sport, e lavorato per emittenti televisive. Nel 2017 aveva contribuito alla nascita della testata on line Cronache Picene di cui era direttore. Il fratello Bruno, anche lui giornalista storico di Ascoli Piceno, era mancato a luglio del 2020.

La sua grande passione era la Quintana di Ascoli alla quale ha dedicato gran parte della sua vita, sfilando come capo dei tamburini nel sestiere di Porta Romana. Diverse le pubblicazioni che ha dedicato alla rievocazione storica ascolana fra le quali almanacchi con risultati e statistiche delle giostre dal 1955.



