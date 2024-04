Nasce nelle Marche la prima Rete urbana di Teatro ragazzi, che convolge 16 Comuni delle province di Ancona e di Macerata, sostenuta dalla Regione e dall'Amat, per promuovere il Teatro Ragazzi nelle varie programmazioni invernali ed estive con il supporto e la gestione coordinata dall'Impresa Sociale Teatro Giovani Teatro Pirata. Ne fanno parte Jesi quale il capofila, e Arcevia, Montecarotto, Montemarciano, Appignano, Santa Maria Nuova, Castelbellino, Sassoferrato, Cingoli, Staffolo, Ostra, San Marcello, Monteroberto, Senigallia, Chiaravalle, Corinaldo. Il protocollo di intesa verrà firmato questo pomeriggio a Jesi, in occasione del convegno "40 anni di Teatro ragazzi. La storia e le prospettive per un teatro rivolto alle nuove generazioni".

La Rete Urbana prende le mosse dall'esperienza della Stagione di Teatro Ragazzi del Teatro Giovani Teatro Pirata, nata nel 1983 al Teatro Pergolesi di Jesi e che in 40 anni ha portato in 20 teatri marchigiani 1.919 spettacoli e 322.010 spettatori. Per il 2024 la stagione è stata seguita da 5181 bambini e adulti, + 28% sul 2023.

Si tratta - spiegano gli organizzatori - di una rete "culturale, sociale ed educativa in cui ognuno dei teatri riconosce nel Teatro Ragazzi un progetto a vantaggio delle giovani generazioni". Al centro del progetto sono i teatri, ma soprattutto il pubblico che - si legge nel protocollo - "intendiamo stimolare a superare i confini amministrativi dei Comuni facendo del territorio interessato un unico palcoscenico.

L'obiettivo è fare in modo che i nostri Teatri siano presidi culturali, abitati da artisti e operatori, dove si realizzano residenze, formazione professionale, produzione, formazione del pubblico e promozione delle comunità in collaborazione con le imprese e associazioni culturali del territorio".



