Comune e Questura di Ancona, campagna contro truffe agli anziani

Parte con una lettera che sarà inviata a tutti gli anziani di Ancona la campagna di informazione condotta dalla Questura e dal Comune riguardo al rischio di truffe ai loro danni, un fenomeno sociale che sta diventando sempre più importante e rispetto al quale giocano un ruolo fondamentale la consapevolezza del pericolo, la conoscenza degli strumenti e l'informazione sui corretti comportamenti da tenere.

La lettera, firmata dal sindaco Daniele Silvetti e dal questore Cesare Capocasa, condivide con i cittadini tre consigli semplici, che però sono alla base di un comportamento sicuramente deterrente rispetto ai tentaivi di truffa: evitare di aprire la porta a persone estranee e non dare informazioni agli sconosciuti al telefono, in caso di emergenza contattare il Numero unico europeo 112, che consentirà di ricevere il supporto tempestivo degli operatori sia in caso di richiesta di intervento urgente, sia per denunciare eventuali tentativi di truffa.

Il progetto sarà rivolto nella sua prima fase a 2.259 persone over 85 che vivono sole e prevede sia l'invio della lettera, sia alcuni incontri "porta a porta" con gli anziani.".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA