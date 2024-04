Auto si scontra con camion e prende fuoco, persona deceduta

Incidente stradale mortale nel pomeriggio in provincia di Pesaro Urbino: un mezzo pesante e una vettura si sono scontrate in prossimità del chilometro 16+600 della Strada statale 423 Urbinate, ora provvisoriamente chiusa in località Canarecchia di Vallefoglia. Dopo lo scontro tra i mezzi, l'auto si è incendiata e una persona ha perso la vita.

Sul posto la polizia municipale, i sanitari del 118. E' intervenuto personale Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade locali.



