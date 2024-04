Ricci, 'a disposizione di Pd e Schlein per le Europee'

"Sono a disposizione del Pd e della Segretaria Elly Schlein per le Europee". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, coordinatore dei primi cittadini dem in un post social, nel ringraziare i partecipanti alla Cena Popolare svoltasi ieri a Pesaro, presso gli spazi della ex Fiera Campanara, dove "più di 1.600 persone si sono ritrovate insieme a tavola, per la conclusione del tour di presentazione di "Pane e Politica" (PaperFirst, 2023), recente volume scritto da Ricci.

"Grazie. Ieri eravate bellissimi", chiosa il sindaco di Pesaro: "gente meravigliosa, tosta, generosa, onesta. Con la vostra presenza mi avete dimostrato il vostro sostegno, mi avete dato ulteriore forza per mettermi a disposizione per le prossime elezioni europee, in attesa che la direzione nazionale decida le liste". "Insieme siamo una grande squadra - aggiunge - e vogliamo dare una mano, in primis alla nostra segretaria Elly Schlein, in questa partita importantissima per il Paese".

"Sarà il primo test nel quale si valuterà l'operato del governo e dell'opposizione - prosegue - non possiamo stare a guardare. Sarà facile? No. Ma le cose semplici le lasciamo agli altri, le sfide difficili ci piacciono, ci danno motivazione.

Non a caso abbiamo deciso di attraversare l'Italia in bicicletta. Lo faremo da Fano a Roma da venerdì 19 aprile.

Cinque giorni di 'testa alta e pedalare', - spiega - perché vogliamo portare in alto l'orgoglio della provincia italiana, della nostra terra, di gente umile, ma che sa guardare avanti e ha la forza di arrivare lontano".

"Ieri sera abbiamo dimostrato che possiamo far partire un'onda di cambiamento, - conclude Ricci - che può dare forza alla nostra terra. Grazie a tutti, grazie ai volontari come sempre fondamentali, alla famiglia Tomasucci per averci aperto le porte della loro casa. Mettiamocela tutta, al lavoro come sempre, e alla riscossa dei democratici italiani e delle Marche!".



