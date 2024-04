Perrino vince nelle Marche l'Open d'Italia disabili

L'Open d'Italia disabili supported by Regione Marche va a Tommaso Perrino. Al Conero Golf Club (par 71) di Sirolo il livornese si è imposto, per la quarta volta in carriera nel torneo, con uno score di 143 (70 73, +1), superando di due colpi, nella classifica "strokeplay pareggiata", il camerunense Issa A Amang Nlareb, 2/o con 145 (73 72, +3) davanti a un altro azzurro, Nicola Maestroni, 3/o con 146 (+4).

Dopo quelli del 2019, 2021 e 2022, Perrino ha calato il poker di successi nella competizione, arrivata quest'anno alla 24esima edizione. Secondo nel 2023, il campione europeo individuale in carica nell'evento internazionale dell'EDGA s'è confermato campione italiano. Bottino pieno per il commissario tecnico della squadra nazionale paralimpica della Federgolf. In un evento che ha visto in campo 48 partecipanti, tra fair play e aggregazione, storie di vita e di sport, il golf ha dimostrato ancora una volta la sua inclusività. Appuntamento al 2025 quando l'Open d'Italia disabili tornerà protagonista, così come nel 2026, nelle Marche.



